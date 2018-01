Dom in svet: Trojanski konj na Dunaju

Naposled je zaskrbljenost zaradi skrajnih desničarjev v avstrijski vladi izrazil tudi urad Angele Merkel. Ko je minuli teden kanclerka v Berlinu gostila Sebastiana Kurza, jo je ta pozval, naj zaupa njegovi vladi, v kateri ključna ministrstva nadzorujejo svobodnjaki. Komentirala je, da bo avstrijsko desnico opazovala »bolj pozorno kot običajno«. Nakar je Frankfurter Allgemeine Zeitung objavil, kako zelo jo vznemirja koalicija na Dunaju.

Evropski najmlajši voditelj in neizkušeni predsednik vlade - Merklova je političarka dvakrat dlje od njegove starosti - je več državnotvornih resorjev prepustil skrajno desni Strachejevi stranki. Njegovi kadri zasedajo notranje, zunanje in obrambno ministrstvo, s tem so povezane obveščevalne službe in občutljive informacije. Glede na Strachejeve tesne odnose z Rusijo je zadeva za celotno Evropsko unijo še posebno skrb vzbujajoča. Svobodnjaška stranka je ena redkih na celini, ki imajo sklenjen sporazum o sodelovanju s stranko Vladimirja Putina. Je Avstrija postala ruski trojanski konj?