Ubiti ali evtanazirati

Predlani mi je umrla psica; pravzaprav sem jo peljal k veterinarju, da jo je ubil z injekcijo. Temu sicer rečemo evtanazija, saj ji je skrajšal muke; bila je že tako slabotna, da ni mogla stati na nogah in smo jo v ambulanto pripeljali na vozičku. Naša Beti je imela 13 let, eno samo ledvico in kup zdrav­stvenih težav in gotovo bi ji lahko muke skrajšali že kakšen dan prej, toda ... Tako težko je dati slovo živali, ki je postala družinski član. Bila je zraven, ko so odraščali otroci in so minevala leta. Fotografije jo kažejo na vseh družinskih slavjih, izletih, potovanjih in obiskih. Vedno je bila bodisi z nami bodisi doma, vedno na istem mestu na dvorišču ali v stanovanju. Drugi smo nenehno nekam odhajali in spet prihajali, ona pa je kar bila tam, vedno znova veselo mahljaje z repom vsakomur, ki se je vrnil domov.