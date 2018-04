V eri po Dragiću redno na ebay?

Težko se je opredeliti, kaj je bilo bolj zgovorno: naveličani pogled Gorana Dragića, ko so ga slovenski novinarji med četrtkovo videokonferenco eden za drugem spraševali, če si bo premislil in preklical reprezentančno slovo, ali njegove besede, ko je imel počasi »poln kufer«. »Vsaj stokrat sem rekel, da sem na lanskem EP zadnjič igral za Slovenijo, zato ne vem, zakaj me še vedno poskušajo prepričati,« je komaj še krotil nejevoljo. Za pravico do zasluženega miru pa ga je prikrajšala tudi njegova neodločnost (zunaj parketa, seveda), saj je v izjavah redno uporabljal besede »morda, verjetno, do nadaljnjega«, ali celo prosil, naj ne vrtajo nanj: »Saj me poznate in veste, da se pogosto pustim pregovoriti ...«Zato so ga tudi reprezentančni soigralci javno pozivali, naj se jim pridruži v nadaljevanju kvalifikacij za SP 2019. Selektor Rado Trifunović je raje spretno razporedil pritisk nanj – pri košarki je namreč presing učinkovit le, če ga prepletaš z bolj umirjenimi prijemi –, generalni sekretar KZS Rašo Nesterović pa je minuli teden obiskal Miami, da bi omehčal Dragića. A zdaj je »za prmej« jasno, da bo morala Slovenija nadaljevati pot proti Kitajski in morda tudi proti krstnemu nastopu na OI brez svojega najboljšega košarkarja, ki si je z zglednim odnosom do državnega dresa zaslužil spoštljiv mir in zahvalo. Najzgovornejši priznanji je kajpada prejel lani v Istanbulu v obliki zlate kolajne in lovorike MVP.Nadaljevanje obdobja brez Gogija bi bilo seveda precej lažje, če ga ne bi spremljalo toliko negotovosti. Zmeda, ki jo je zakuhala mednarodna zveza FIBA, se bo pač vlekla tudi 28. junija in 1. julija, ko se bo Slovenija doma srečala s Španijo in Črno goro. Nekateri reprezentanti iz lige NBA bodo namreč končali sezono že v sredo in nato počivali poltretji mesec, medtem ko se lahko finale elitne ameriške lige konča šele 17. junija, špansko DP pa 23. junija in podobno še marsikje. Luki Dončiću lahko za nameček preprečijo igranje obveznosti po naboru NBA, ki bo na sporedu 21. junija. A s tem zadrege verjetno še ni konec.Slovenski novinarji, ki so pred dobrim tednom v Beogradu zaman poskusili priti do izjave Anthonyja Randolpha po tekmi Crvena zvezda – Real, in še kdo so začeli vse bolj dvomiti, ali so kvalifikacije za mundial zadosten izziv za naturaliziranega Američana. Dokler ga ne bomo videli na ogrevanju pred soočenjem s Španci, nas bo glodal črv dvoma, podobno kot nas je v minulih letih v primerih Bena Udriha in drugih, ki so jih pristojni s KZS vneto obiskovali in se vračali z veselimi novicami, a slednjič ostali z dolgimi nosovi.Odločen ne je zato že večkrat izrekel Alen Omić, ki je lahko s svojega osebnega vidika razočaran in tudi jezen, ker s je vodstvo slovenske reprezentance lani odločilo za »spletni nakup« igralca, ki do tedaj sploh ni bil v naši državi. Kako torej rešiti morebitni črni scenarij? Po obdobju naturalizacije fantov, ki so se košarkarsko uveljavili v Sloveniji (Goljovića, McDonalda, Golemca, Modrića, Ćapina, Preldžića, Rizvića, Begića, Omića), in izgubljeni »nedolžnosti« z Randolphom bržkone ni več poti nazaj. Nam preostajajo le še košarkarski ebay, amazon in mimovrste?

Goran Dragić je doživel vrhunec kariere na lanskem EP in ob vrnitvi v domovino. Foto: Matej Družnik/Delo