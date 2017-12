Vojna in mir: Zadnji umre človek

Na grških otokih, kjer je Evropska unija postavila tako imenovane vroče točke, dejansko pa koncentracijska taborišča našega časa, je tisoče beguncev že davno izgubilo vsakršno upanje, da jim bo nekoč in nekako vendarle uspelo nadaljevati pot proti lažnim obljubljenim deželam.



Toda upanje ni zadnje, ki umre. Zadnji umre človek. Le da človek brez upanja ne živi, temveč le životari.



Begunci, ki jim Evropa ne priznava pravice do človeške identitete, v najboljšem primeru životarijo. Ljudje, uničeni od vojn in razkosani od ponižanj, trpijo v prenapolnjenih in docela razčlovečenih taboriščih. Na Lezbosu in Samosu jih več sto – zima je tu – živi na prostem. Marsikje so lahka tarča napadov radikaliziranega lokalnega prebivalstva, ne le pripadnikov nacistične Zlate zore, temačne avantgarde današnje in jutrišnje Evrope.