Zasavska hvalnica norosti: Adijo, 'špricarji', dober dan, hormoni!

Pretekli dnevi so bili morasti za obsavski živelj. In še bolj za hrastniškega poslanca Desusa Ivana Hršaka. V državni zbor je vložil zakon o srednjesavski verigi in o koncesionarki Sresi, pa se ni izšlo. Zakon je padel, a preden je padel, je bila cela drama. Eni so branili Savo, drugi zlato slovensko jamo, eeh, Dravo, tretji Muro, četrti spet drugi blok jedrske, ki ga še ni, peti šesti blok Teša, ki včasih je, drugič spet ga ni, zasavski poslanec SMC Marjan Dolinšek je obudil spomin na sulce v Savi, ki od nekdaj so in bi bili radi na veke vekov, Desusova poslanka Julijana Bizjak Mlakar pa je branila kar kolego Ivana - in to pred neprimernim vedenjem gospe Šergan in gospoda Zorčiča, kakor je rekla. »Medtem ko je poslanec Hršak govoril, sta se neprimerno režala, lahko rečemo, tam iz svoje klopi in to na ves glas, tako da smo vsi slišali,« se je hudovala mama Julijana nad poslancema SMC.

Zasavci smo bili zato malce nejevoljni. Saj ni mogoče, da je mislila, da se gospa Vojka Šergan, naših dolin cvetlica, reži na Ivanov račun! Kajti tudi ona je, tako kot Ivan, doma iz Hrastnika, in tako kot Ivan bo tudi ona v državni zbor vložila zakon, vezan na zasavsko energetiko. Pripiranje pipic enemu ali drugemu zato Zasavcem ni smešno. Mi držimo pesti za oba, ne glede na to, da je Ivan podprl Vojkin zakon, obratno pa se ni zgodilo. In Hrastničani bodo najbrž tudi znali nagraditi oba. Ne zakona, poslanca, mislim. Slišim, da bosta oba ponovno kandidirala. Menda je v hrastniški SMC štala, ker bi nekateri gospo Vojko radi videli tudi kot župansko kandidatko, ki bo znala dobiti kakšen glas več od glasov proslulega kandidata Emila Šabanoviča z zadnjih lokalnih volitev.

A kot da še ni bilo dovolj, da je zakon padel in da se je gospa Vojka v parlamentu »režala«! Ivan Hršak je postal še tarča družabnega omrežja oziroma lokalnega medija, ki ga vodi Šabanovičeva hči. Po »partijski« liniji torej vse jasno, glede na "gorivo" pa tudi. Kako je že zapisal zdravnik in esejist Alojz Ihan? Da družabna omrežja pač delujejo na hormonski pogon ...

Na poslance in savske sulce je bil jezen še nekdo: Božo Dukič, tajnik Zensa. Večina poslancev je zavrnila razpravo o zakonu o HE na srednji Savi, istočasno pa imajo pred seboj predlog energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki zapoveduje izrazito povečanje rabe trajnih energetskih virov, pravi gospod. Po domače: zapoveduje več HE. Ker je EKS pripravila vodeča koalicijska stranka, je realno pričakovati, da ga bodo poslanci potrdili, s tem pa priznali svojo napako pri zavrnitvi zakona o HE na srednji Savi, je prepričan.

Kot v politiki so zadeve bolj ali manj jasne tudi v poslih. Poznam možaka, ki je šel stavit, da trboveljski podjetnik Slavko Mikolič, ki je lani od rudnika kupil knapovski gasilski dom in v njem uredil Vilo Legendo, edini lokal daleč naokrog, kjer se da vročo jutranjo kavo piti ob toplem kaminu, da torej Mikolič, nekdanji tolminski hotelir, niti dve leti ne bo zdržal. Zdaj se zla napoved uresničuje. »Slikovita zunanjost s skrivnostnim stolpom, ki daje že pravljičen videz in privablja poglede in vzbuja radovednost, kaj skriva notranjost«, kot piše v oglasu, je neusmiljeno naprodaj! Dom, ki ga je podjetnik od rudnika kupil za nekaj več kot 50.000 evrov, zdaj ponuja za 280 tisočakov. Ko je star knap to slišal, je rekel samo Adijo, 'špricar'.

Glasovanje v DZ o zakonu o srednji Savi. Foto: Arhiv DZ