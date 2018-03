Zasavska hvalnica norosti: Povem vam: ni lahko

Povem vam: ni lahko mali slovenski volivki. Bere svetovljanske zapise o politični (ne)korektnosti in živi na podeželju. V belem svetu véliki mag Jordan Peterson žuga o nujnosti krute resnice na račun korektnosti do politikov, toži, da se je z ljudmi težko pogovarjati, da dovoljujejo pošastim pod svoje preproge, pri nas, v provinci, pa se to kar dogaja: oblastniki si privoščijo čuda, »plačanci« med sedmo silo gledajo stran in zaradi drobiža ter osebnih koristi ljudstva ne obveščajo o pošastih pod oblastniškimi preprogami, zato se lahko uboge volivke zanašamo le na lastne oči in ušesa. In povem vam: ni lahko gledati od blizu oblastniška čuda, in ostati - korekten. Najmanj politično korekten - če jim že človeške slabosti odpustimo.

Kajti! Gledamo oblastnike v živo in smo, hotele ali ne, priča njihovim nesposobnosti, neotesanosti, popivanj v slogu mala mal'ca za profesionalca, arogance za volanom, ko bi zgazili vse, kar šepa, hodi ob bergli, nima vsak dan za meso in ne vsak mesec za položnice in na sploh drago stane proračun.

A mala slovenska volivka ve, da bo prišel čas utehe tudi zanjo. To bo trenutek, ko bodo isti arogantni oblastniki v predvolilni čas postali začasno krotki, dobri, usmiljeni, ko se bodo nastavljali kameram v tistem, veste, nenaravno sključenem narejeno ponižnem položaju, ko se bodo morali, o, fuj, rokovati ravno s temi, ki največ stanejo proračun in jih priliznjeno trepljati po rami, češ, saj bo bolje, le mene je treba obkrožiti na volitvah. Pod kožuhom pa bo še vedno prežala - zver. Pridite z mano na kratek sprehod po Cankarjevi provinci, da izveste, kako je videti od blizu.

Zdaj že nekdanji urednik lokalne ETV Igor Gošte je bil po korektnosti do (nekaterih) oblastnikov profesor za nacionalkinega Jožeta Možino. Pa Možino vsi vlačijo po zobeh, Gošteta pa le redakcija Hvalnice norosti. Nazadnje so Možini zamerili »neizprosno prijaznost« do gosta v oddaji, ki je bil nihče drug kot Janez Janša. Ne samo, da mu je zastavljal prijazna vprašanja, so mu očitali, celo prijazne odgovore je ponujal namesto njega.

Kolumnist Vlado Miheljak je zapisal, da takšnega medijskega luksuza, kot ga je bil pri Možini deležen prvak SDS, še Mugabe na svoji TV ni doživel. A Miheljakov zapis je le dokaz nepoznavanja province. Očitno si ni še nikoli ogledal nobenega od Goštetovih intervjujev s prvo gospodično Trbovelj Gabrič. Zdaj je Gošte že »bivši«, lokalne volitve so pred vrati, za prvo gospodično pravijo, da ne gre nikamor, no, da gre še enkrat poskusit srečo na županske volitve, ker s Šarcem na državnozborskih ne bo nič, male zasavske volivke pa že ugibajo, kdo bo naslednji najbolj prijazen, no, politično korekten urednik na vasi. Stavimo, da tisti, ki bo za svoj mali medij potegnil največ iz trbovskega proračuna.

Lani, denimo, je prvo gospodično urednikova prijaznost stala 625 evrov na mesec. Prvi Zagorjan Matjaž Švagan pa si mane roke. Malo je županj pod soncem, ki bi tako radodarno financirale TV v - sosednji vasi. Čeprav! Odkar ni Gošteta, je tudi denarja iz Trbovelj manj. Erar kaže, da prva gospodična februarja ETV ni nakazala niti centa, marca pa le 591 evrov.

Televizijski sprejemnik Minirama. Foto: Sašo Kovačič, Muzej novejše zgodovine Slovenije