Zasavska hvalnica norosti: Vsi bi nekam. Pošljimo jih tja!  

Diagnoza je potrjena. Na sončni strani Alp razsaja Dunning-Krugerjev sindrom! Zadeva je resna. Zasevki so zelo na gosto zasejani tudi po Zasavju, kjer študij na to temo še ni, so jih pa precej naredili v svetu in vse so dale domala isti rezultat: sindrom, za katerega še ni učinkovitega zdravila, je grdo nalezljiv. Da je človek zbolel, je mogoče ugotoviti, kadar človekova nesposobnost onesposobi njegovo sposobnost, prepoznati lastno nesposobnost. Ali v prostem prevodu: posameznikom z Dunning-Krugerjevim sindromom nesposobnost preprečuje prepoznati, da niso tako dobri, kot mislijo, da so.Mi jo danes potegnemo v Zasevje, pardon Zasavje, in povlečemo vzporednico s politiko. Volitve so pred vrati, ulica že mrzlično govori o obolelih za Dunning-Krugerjevim sindromom in o drugih imenih. Eni bi v poslanske klopi iz prepričanja, da se da le tam premakniti stvari, drugi so politično kloako máksimo že skusili na lastni koži in tega ne bi ponovili za živo glavo, a jim le redki verjamejo na besedo, tretjim politika ne smrdi in bi se jo znova šli, četrti bi za svojo, ne narodovo r.., že včeraj naskočili politični bazen, če bi jim le bilo dano, peti nimajo nobenih možnosti, ker jih ljudstvo ne mara, šestih za kandidata ne marajo strankarski prvaki, sedmi mešajo blato in ga polivajo na tri strani, čemur se reče trojna blatna igra, osmi se promovirajo sami, deveti kalkulirajo, v kateri stranki jim bo dano najhitreje priplezati na vrh, vsi pa pri drugih opažajo, kako jim nesposobnost onesposoblja sposobnost, da bi prepoznali lastno nesposobnost; le redki so, ki so na to imuni.

Trboveljčana Aleša Guliča - Leka, nekdanjega LDS-ovca, je ulica najprej poslala na kavico k Marjanu Šarcu, ki jo je, mimogrede, pil tudi s prvo trbovsko gospodično Jasno Gabrič in še z nekim moškim iz krogov blizu zagorske občine, a je za njim menda ostal zelo grenak okus, tako da - pustimo se razočarati. V naslednji fazi je Leko pristal na mesečevem, no, Meščevem kongresu, kjer jih je prepričal oziroma so oni njega, naj kandidira. Leko naj bi tako v parlament, kjer je že bil, tokrat poskušal skočiti iz Švaganovega Zagorja. Le da brez Švaganove podpore. Ki se ne misli udinjati nobeni stranki in ki ostaja prvi Zagorjan. Zanj se ni bat', niti če po kuloarjih ujamete, da ga na kavo vabijo Marjan, Zoran, Janez, Karel, Miro, Alenka, Luka, Dejan, in kar je še podobnih. Dokler bo Švaganu kavico kuhala gospa Kristi, lahko Zagorjani mirno spijo. Leko pa bo menda uteho, se pravi glasove, iskal pri zagorskih motoristih. Bajkerji iz Klukhene, pa menda ja ne?! Ali bo Levico v Trbovljah osvajal Primož Siter, človek, ki mikrofone ljubi skoraj kot bivši radijec Leko, še ni jasno.

Irena Grošelj Košnik, poslanka SMC, ki jo preiskujejo v zvezi s posojili trboveljskega Centra za socialno delo, bi znova v politiko, a slišim, da naj bi se za trboveljske glasove SMC po novem boril Jože Ovnik, umetnik. SDS-u bo iz Trbovelj svoje ime ponudila zdravnica Alenka Forte, Desusu »dacarka« Lea Hlebec, SD-ju nekdanja levičarka Sibila Ložina, NSi-ju pa Branko Jordan. Iztok Hribovšek je že dolgo v Dobri državi - vse odkar je zapustil Mars, pardon, lokalno listo za naše Trbovlje.

Te dni je završalo tudi v Hrastniku. Desusov poslanec Ivan Hršak je itak car, ulica pa govori, da želi mednje - med poslance, namreč, tudi župan Miran Jerič, in to kar prek SD! Medtem ko bi direktor Mladinskega centra Jani Medvešek šel za Jeriča na občino. Pustimo se presenetiti.

Vsi bi radi gor. Foto: Jure Eržen/Delo