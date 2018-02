Zasavska hvalnica norosti: Za 'tuki' je dobr'!

Nekoč je živel župan, ki je imel podžupana. Nepoklicnega, seveda, ki je predpostavljenega, kadar je bil ta zadržan, zastopal na protokolarnih zadevah, včasih je nagovoril ljudstvo, se pokazal na veselicah, tu in tam razbil kakšno penino, skratka, za kakšnih osemsto evrov mesečno, ki jih je - poleg plače v redni službi - kot nagrado dobival od občine, se je imel samo lepo. Če so nastopile težave, jih je »odstopil v reševanje« županu. Če vprašate mene, bi se moral podžupan za osem stotakov vsako jutro, tik preden je uporabil »žiletko«, zazreti v ogledalo in županu reči hvala.« A se je izkazalo, da je bila dobrota tudi v tem primeru - sirota.

Pred dnevi je tudi trbovska prva gospodična Jasna Gabrič dobila podžupansko pomoč: vodjo podružnične osnovne šole Majo Krajnik. Tudi ona bo lahko v odsotnosti predpostavljene na protokolarnih prireditvah zastopala občino. Še sreča, da nova podžupanska pomoč ni - moški. Tako bo lahko brez »žiletke«, samo z maskaro v rokah, vsako jutro, tik preden bo vrgla nekaj make upa »gor«, v ogledalo rekla: »Hvala, županja.« Za 1236 evrov bruto se pa že spodobi. Škoda samo, ker bo trajalo samo do lokalnih volitev.

Da so z eno nogo že v predvolilnem obdobju, je Trbovcem postalo jasno, ko so v nabiralnike dobili brezplačnik z nesrečnim imenom Sr(e)čno Trbovlje. Nesrečnim zato, ker niti po več letih izhajanja ni jasno, ali v nazivu manjka vejica ali pa Trbovlje pod prvo gospodično niso več množinski samostalnik. So samo še sr(e)čna jaz, no, ednina. Toda, glede na to, da gre za glasilo, ki ljudem v nabiralnike pade štirikrat na leto, kar občinski pororačun stane približno toliko kot deset bruto podžupanskih plač, bomo v znani trbovski maniri ponovili: »Pa saj za 'tuki' je dobr'.«

Kaj je Trbovcem najbolj padlo v oči, ko so v roke vzeli zadnje glasilo - če odmislimo napoved maškar na naslovnici? Da se v njem na prvih desetih straneh na trinajstih (13!) fotkah pojavlja prva gospodična. Neokusno. V glasilu, v katerem bi se morali videti ljudje, se trinajstkrat pojavi - prva gospodična. Halo, uredniški odbor, Katra Hribar Frol, Maja Kovač, Andrej Uduč, Polona Trebušak in Žiga Žibert, kdaj ste nazadnje brali Cankarjeve Hlapce?

Hitra analiza naključne številke glasila iz oktobra 2015, ko je bilo do lokalnih volitev še tri leta, je pokazala, da so prvo gospodično v njej ovekovečili vsega trikrat. Na približno drugih tridesetih fotkah so odstopili prostor tistim, ki jim je glasilo namenjeno.

Sicer pa gre za glasilo, ki ga je Računsko sodišče pod lupo vzelo - prehitro. Njegovo smotrnost so revidirali v 2015 in Trbovcem dokazali - nesmotrnost. Noben pameten gospodar ne financira istih vsebin v svojem glasilu, nato pa plačuje njih objavo še drugim. Razen, če si s tem plačuje naklonjenost medijev. A to je že vprašanje za (skorumpirane?) medije, ne za oblast. Ampak: za 'tuki' je dobr' ...

Indijski umetnik se pripravlja na sodelovanje v praznovanju, ki obeležuje hindujski festival Ramnavami. Foto: Reuters/Abhishek Chinnappa