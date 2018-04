Živele metle in 1. maj!

V živo si predstavljam čistilke iz Dnevnikovega prispevka, ki jih je za čiščenje Šolskega centra v Velenju najela trzinska Aktiva čiščenje. Prav vidim, kako so jim padle tema na oči in metle iz rok, ko so od sindikata, ki jih zastopa, izvedele, da so jim iz odvetniške družbe Pirc Musar poslali opozorilo. Pismo z odvetniško »štampiljko« običajno najprej res izzove temo na oči. Strele začnejo švigati, ko se človek seznani z vsebino in ugotovi, kaj vse počnejo odvetniki za denar, pardon, za svoje stranke. Ni mi še jasno, ali zavestno lažejo ali le slepo verjamejo izrečenemu.

Na Svobodnih sindikatih so se zaradi pisma razhudili, rekli, da jih poskušajo odvetniki Pirc Musarjeve s pozivom »za prenehanje posegov v ugled pravne osebe« onemogočati in ustrahovati, da, skratka, izvajajo nedopusten pritisk na sindikalno delovanje. Da se niti ne obregnemo ob približno deset čistilk, ki morajo po besedah sindikalistov pomesti dvakrat več površin od normativa, za kar dobijo minimalca, Aktiva čiščenje pa od šolskega centra za vsako od njih 3000 evrov mesečno. Pred vrati je praznik, ki slavi delo. Vsako je častno. Naj ga opravljajo takšne ali drugačne - čistilke.

Lepega dne, okrog 23. marca lani, ravno ko sem tudi sama držala v rokah novinarsko »metlo«, prileti pisemce iz odvetniške družbe Pirc Musar. V imenu strank Neže Šabanovič Grmšek in Srečka Grmška, policista, tudi ustanovitelja Strategie, popoldanskega s.p., registriranega za oglaševanje, so opozorili, da se vzdržimo »škodljivih ravnanj zoper naši stranki«. Nadaljevalo se je z »v izogib morebitnim zapletom ...«, z grožnjo našemu delu pravzaprav. A naša metla je še vedno opletala in odvetnike obvestila, da zakoncev Grmšek ne moremo šteti za relevantna. Javni uslužbenec, ki je z s.p. še v 2016 zaslužil skoraj 20 tisočakov, je namreč 17. marca 2017 Ajpes lastnoročno obvestil, da z 20. marcem ne želi več biti s.p., 23. marca pa grožnje v imenu taistega s.p. ...

Temu pismu sta sledili še dve s podpisom odvetniške družbe Pirc Musar. Prvo je prispelo v imenu direktorja Teša Armana Koritnika. »Neresnice« so spet slonele na trdnem argumentu: K 271/91.

Naključja so redka, a prispelo je še tretje pismo iste odvetniške družbe - tokrat v imenu Alme Urbanija in trboveljskega Našega okolja. A preden je prispela tožba zaradi prispevka, da Alma Urbanija in Primož, njen mož iz družbe AA Grading, prek obeh firm dobro sodelujeta z občino Trbovlje, ki jo vodi Jasna Gabrič, stanujoča v stanovanju v lasti Tee Urbanija, tašče oziroma mame obeh podjetnikov, je o tožbi za »štiri jurje« že vedela mestna frizerka. Ne vem, ali ve tudi, da iz moke trojice Urbanija ne bo kruha.

Decembra lani je Nova 24 TV poročala o bitki za prvega pometača Trbovelj, no, o kadrovanju na Komunali in prejela demanti, ki so ga za prvo gospodično sestavili nikjer drugje kot v odvetniški pisarni Pirc Musar. Za storitve ji je občina Trbovlje od januarja do marca letos nakazala 7393 evrov.

Ljudje moji, ali sploh veste, koliko metel dobimo za ta denar??! Prek tisoč! Kako je že rekla prva trbovska gospodična, ko je z občine odslovila prvo čistilko? Sem toliko »pucala«, da sem se »znucala«. Ne vem, kdaj bo po Mestnem trgu »popucal« narod. Za zdaj so oko na metlo prve gospodične vrgli »čistilci« s KPK ... Tudi njihovo delo je častno. Živele metle in 1. maj!

Metla (fotografija je simbolična). Foto: Leon Vidic/Delo