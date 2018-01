Zgodbe z vzhoda: Pas, pot, most

Kadar Kitajci pridejo na našo celino, njihova strategija »enega (gospodarskega) pasu, ene (svilne) poti« sama sebi gradi mostove do evropskega srca. Prvi je pred tremi leti nastal nad Donavo in jo preskočil od Zemuna do Borče. Drugi stoji nad fjordom pri norveškem mestu Narvik in je precej skrajšal evropsko avtocesto E6, ki povezuje Norveško in Švedsko.

Tretji most bodo Kitajci končno gradili znotraj meja Evropske unije. To bo most čez Malostonski zaliv v Dubrovniško-neretvanski županiji, kjer so ga že začeli in nato nehali graditi, nekaterim v Bosni in Hercegovini pa se zdi sporno že to, da sploh obstaja. Pelješki most na Hrvaškem bo skratka gradil državni konzorcij pod vodstvom družbe China Road and Bridge Corporation (CRBC) in s podporo skladov EU. Če bi uporabili športni izraz, bi rekli, da so Kitajci prvič zmagali v gosteh, in to proti tekmecem iz Avstrije in Italije, ki so na razpisu predstavili nekoliko dražjo ponudbo.