Zunanji in notranji starši

Majhen otrok nima sposobnosti samonadzora. Je zelo radoveden, želi si spoznati svet, ki ga obdaja, nima pa dovolj podatkov o nevarnostih in tveganjih, ki obstajajo na tem svetu. Verjame temu, kar čuti v svojem telesu, tako da je prepričan, da je vse tisto, kar je zanj prijetno, hkrati tudi koristno, vse tisto, kar je zanj neprijetno, pa je najbrž hkrati tudi škodljivo. V strokovnem jeziku bi lahko rekli, da vodi njegovo motivacijo »načelo prijetnega« in ne »načelo realnosti«.Ker otrok zaradi vsega tega ni sposoben prepoznati nevarnosti in ne zna oceniti tveganja, se spušča v nevarne situacije, v katerih bi se lahko poškodoval. Pa tudi ko dobi podatek o tem, da je nekaj nevarno, pogosto ni sposoben zajeziti radovednosti, ker v svojih psihičnih strukturah nima vgrajene »zavore«, s katero bi obrzdal svojo zvedavost in se ustavil.Ker otrok ni sposoben samonadzora, ga morajo nadzorovati drugi. Ti drugi so starši, najpogosteje mati, ki nadzoruje otroka in njegovo vedenje v različnih situacijah in ga varuje pred različnimi nevarnostmi.V prvih treh letih otrokovega življenja sta mati in otrok povezana na poseben način, ki ga imenujemo psihološka simbioza. Med nosečnostjo se mati čustveno poveže s še nerojenim otrokom, ki ga doživlja kot del svojega telesa. Ko rodi, otroka še naprej doživlja kot del sebe, a ne kot del svojega telesa, temveč kot del svoje osebnosti. Pa tudi otrok je do svojega šestega meseca čustveno trdno povezan s svojo mamo. Posledica te obojestranske čustvene povezanosti oziroma ljubezni je, da v prvih treh letih otrokovega življenja mati in otrok funkcionirata kot ena skupna osebnost.Kako razvija otrok sposobnost samonadzora? Otrok v povezavi s starši, ki ga nadzorujejo, razvija lastno psihično strukturo, ki mu bo omogočila, da bo znal samega sebe nadzorovati. V njegovi psihi nastaja struktura, ki jo imenujemo super ego ali »notranji starši«. Ta struktura mu omogoča samonadzor. Poenostavljeno povedano, gre za to, da postanejo zunanji starši notranji starši, zunanji nadzor pa notranji nadzor oziroma samonadzor.Osnova tega in tudi vsega preostalega učenja je, da ima majhen otrok zelo dober spomin. Otrok se uči tako, da se spominja vseh situacij, v katerih mu starši nekaj sporočajo. Spominja se situacije, mame oziroma očeta, pa tudi njunega sporočila v določenem kontekstu. S tem ko se spominja staršev iz situacije v situacijo, otrok počasi ustvarja svoje notranje starše.V tem procesu si otrok razvije notranje »zavore«, ki ga varujejo pred nevarnostmi in negativnimi izkušnjami, pa tudi notranje »vzvode«, s katerimi sebe potiska v koristne, sicer zanj neprijetne dejavnosti. S tem otrok samemu sebi postavlja meje, hkrati pa pridobiva različne delovne in druge navade, ki varčujejo njegovo energijo.Otrok v tem procesu ne povzema zgolj različnih sporočil staršev, kot so »Ne smeš!« in »Moraš!«, ki so temelj discipliniranja, temveč celoten odnos staršev do njega samega. V tem procesu postane odnos zunanjih staršev do otroka otrokov odnos do samega sebe. Če starši otroku izkazujejo ljubezen, si bo otrok ustvaril dobro samopodobo. Če ga zunanji oče oziroma mati vzgajata optimalno, če mu nudita tako ljubezen kot disciplino, bodo to nato počeli tudi notranji starši. V tem primeru bo imel otrok tudi kot odrasel človek dobro samopodobo, do sebe bo gojil ljubezen, pa tudi sposobnost samodiscipline, ki je tako zelo pomembna za uspešno in zadovoljstva polno življenje.Kako sta povezana struktura osebnosti in način, na katerega je bil človek vzgajan v otroštvu in mladosti, lahko zelo dobro razberemo pri odraslih. Tako bo, na primer, človek, od katerega so starši zahtevali disciplino, niso pa mu izkazovali ljubezni, to isto počel tudi sam oziroma bodo to počeli njegovi notranji starši. Tak človek bo pretirano socializiran, poln samodiscipline, produktiven in uspešen, vendar pa hkrati samega sebe ne bo sprejemal, ne bo se imel rad in se tudi ne bo spoštoval.Če so bili starši pri vzgoji popustljivi in šibki, če jih je bilo strah, da jih otrok ne bo imel rad, če so mu nudili zgolj ljubezen, ni pa jim uspelo otroka disciplinirati, bodo tako delovali tudi otrokovi notranji starši. Tako vzgojen posameznik ima zelo pozitivno samopodobo, samega sebe ima rad, nima pa samodiscipline, tako da ne more dosegati uspehov, s katerimi bi lahko opravičeval svojo pozitivno samopodobo. Čeprav se zaveda, da bi to moral storiti, se preprosto ne more prisiliti, da bi počel določene koristne stvari, ki pa so zanj neprijetne. Zaradi tega je malo verjetno, da bo odrastel v funkcionalnega človeka, ki bi se lahko pohvalil z uspešnim in zadovoljstva polnim življenjem.Med šibkimi starši, ki ponujajo ljubezen brez discipliniranja in pretirano močnimi starši, ki nudijo discipliniranje, hkrati pa otroku ne izkazujejo ljubezni, obstajajo tisti močni starši, ki svojemu otroku ponujajo tako ljubezen kot discipliniranje. Močni starši so tisti, ki lahko uresničijo svoje cilje, cilj močnih staršev pa je uspešno vplivati na otroka, tako da počne stvari, ki so koristne, a zanj neprijetne. Torej ni nikakršne potrebe po tem, da bi se starši odrekli svoji moči in postali šibki. Spor med starši, ki socializirajo, in otrokom je neizbežen, ljubezen, ki jo starši izkazujejo otroku, pa je dovolj za ohranjanje ravnovesja starševske moči.

