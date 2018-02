Aktivnost ni odvisna od 34 evrov na mesec

Namesto da bi polovili tiste, ki so našli luknje v sistemu in se okoriščajo, ni posluha za ljudi, ki res nimajo za preživetje.

Enostarševska družina z dvema otrokoma v vrtcu in brez premoženja prejme od države, če je starš brezposeln, po izračunih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, 956 evrov razpoložljivega dohodka. Denarna socialna pomoč (DSP), otroški dodatek, zdravstveni prispevki, subvenciji za vrtec in najemnino pa državno blagajno skupaj stanejo 1986 evrov. Če je starš zaposlen z minimalno plačo, ima razpoložljivega dohodka 1113 evrov, torej 157 evrov več, če prejema povprečno plačo, pa 1255 evrov. V tem izračunu ni upoštevana izredna denarna socialna pomoč, za izjemne izdatke, vezane na preživetje, ki lahko znaša do 1487 evrov na leto.



Tu gre za gole številke, brez življenjskega konteksta, po katerih je mogoče sklepati, da je razlika med prejemniki socialnih transferjev in zaposlenimi z minimalno plačo razmeroma majhna. A le, če govorimo o družinah z otroki.