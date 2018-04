Alarm za Evropo

»Človek se resnično vpraša, ali je ameriški predsednik še pri zdravi pameti?« Vprašanje ni moje. V Fazu ga je včeraj v uvodniku zastavil Klaus-Dieter Frankenberger. Se je pa z njim mogoče povsem in nepreklicno strinjati. V tako zaostrenem ozračju, kot ga je minulo sredo med ZDA in Rusijo povzročila sirska kriza, je naravnost noro, bolno in ne le bolestno-narcisoidno tvitniti: »Rusija, pripravi se, priletele bodo [rakete], lepe in nove in 'pametne'.«

Tako se v resničnostnih šovih, ki so za nekoga očitno še vedno merilo obnašanja, začenjajo gostilniški pretepi. V tisti pravi resničnosti, ki že dolgo ni več »šov«, pa se tako začenjajo vojne.