Balada o strganem škornju in odstavljenem generalmajorju

Razvpita zgodba o ozeblih stopalih slabo obutih in pripravljenih vojakov, ki so odnesla načelnika generalštaba, je celo za kronično bolno Slovensko vojsko preveč bizarna. Zakaj bi dejstvo, da šest vojakov od 800 na neki vaji zebe v noge, sploh zanimalo navadnega smrtnika?



Navadnega smrtnika, ki je do ljudi v uniformi zadržan, a razume, da država vojsko potrebuje in za profesionalne vojake tudi plačuje, zanima, ali ga vojska lahko ubrani. Ali poklicnega vojaka pozimi zebe in mu je poleti vroče? Ali je zadovoljen v svoji koži? Se zna premikati po bojišču? Ali je kondicijsko pripravljen? Tovrstna vprašanja ne bi smela biti predmet javne razprave.