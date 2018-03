Bančno brezno

Parlamentarna komisija, ki je preiskovala zlorabe v slovenskih bankah, po številnih zaslišanjih bančnikov, politikov in drugih povezanih oseb končuje svoje delo. Njeno poročilo še ni javno, a po prvih informacijah bodo njene ugotovitve potrdile tisto, kar je že dolgo znano: sistem kreditiranja v slovenskih bankah je bil neustrezen ter pogosto podrejen zasebnim in političnim interesom, nadzor je bil pomanjkljiv, posojila so se podeljevala mimo pravil dobre prakse in brez ustreznih zavarovanj, glavni akterji pa očitno še vedno bolehajo za virusom splošne amnezije, saj se menda ne spomnijo niti poslov z lastnimi otroci in brati. Preiskava je naplavila tudi sume pranja denarja v državnih bankah.