Bela hiša brusi kremplje

General s tremi zvezdicami in izkušnjami z bojišč, ki je dajal prednost diplomaciji pred puškami, ni bil dovolj oster. Ameriški predsednik si je zato za svetovalca za nacionalno varnost izbral diplomata, ki nikoli ni izkusil boja, zato v resnici ne mara diplomacije in bolj verjame v puške.



Z odhodom H. R. McMastra in prihodom Johna Boltona ZDA dobivajo zanimivo ekipo za nacionalno varnost. Poleg Boltona bo prvi diplomat konservativni republikanec Mike Pompeo, ki ima podobna stališča do reševanja konfliktov z ameriško vojaško močjo. Slednjega naj bi na čelu obveščevalne agencije Cia nasledila Gina Haspel, ki je na Tajskem vodila eno od skrivnih ječ ameriških obveščevalcev, v kateri so zasliševali z mučenjem.