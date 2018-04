Bentleyji in umori v Moskvi na Temzi

Anglofilija, torej izrazita afiniteta do vsega angleškega, se zdi pozabljen termin iz nekih davnih časov. Pa vendar so jo v zadnjih dveh desetletjih obudili v Rusiji, ki z Veliko Britanijo ni bila nikoli v prisrčnih odnosih, obdobje od krimske vojne leta 1853 do krimske vojne leta 2014 pa je bilo zaznamovano predvsem z antagonizmi in konflikti. Seveda ima navdušenje Rusov nad Veliko Britanijo predvsem pragmatično ozadje, London kot ena največjih finančnih prestolnic za ruske oligarhe je odlična točka za finančne posle, vendar je britanska prestolnica privlačna za Ruse še zaradi drugih stvari.



Z nakupom prestižnih nepremičnin se njihov status navidezno spremeni, ruski povzpetniki, ki so pogosto prišli do denarja z nenavadnimi posli, se v viktorijanskih domovanjih počutijo kot del globalnega jet seta, njihov »plebejski« značaj pa pridobi (oziroma si to domišljajo) nadih nečesa bolj ekskluzivnega in svetovljanskega. Rusom imponirata tudi britanski konservativizem, navezanost na tradicijo, ter visoka pravna kultura. Če k temu prištejemo turistične čare, številne dogodke in pisano družabno življenje, ni nič nenavadnega, da se je v Londonu v zadnjih dvajsetih letih naselilo kar okoli 300.000 Rusov, zaradi česar je mesto dobilo naziva Londongrad in Moskva na Temzi. Sredstva, ki so jih ruski milijarderji deponirali v tamkajšnjih bankah in finančnih skladih, so ocenjena na okoli 200 milijard evrov, pomembne so tudi neposredne naložbe. Oligarhi kupujejo vse, od nogometnih klubov do škotskih gradov.