Beži, zobozdravnik, zobobol gre!

Prav paziti je treba, da nas med prazniki, ki so padli na delovne dneve in skupaj s prostimi sestavili že kar dvojne male počitnice, na primer ne izda zobovje. Dežurnega zobozdravnika bomo težko našli..

Vsakomur, ki ga je kdaj zares bolelo zobovje, je jasno, da bi plačniki zdravstvenega sistema morali imeti na razpolago dežurnega zobozdravnika na primerno dosegljivem mestu noč in dan, in to brezplačno! Ne pa da polovico celotnega tedna do zobozdravnika sploh ne morejo. Kakor da bi poškodovance v nočnih prometnih nesrečah sprejemali v urgenco le od sedme ure zjutraj.