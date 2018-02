Bodimo bolje pripravljeni,  ko Nemčijo zaščemi v nosu

Ko Nemčija kihne, se prehladi vsa Evropa, je prispodoba, ki jo večkrat slišimo o največji članici Unije. In prav zdaj imamo opraviti z zanimivim paradoksom. Po eni strani Nemčija, evrodežela - in tudi mi z njo - doživlja najvišjo gospodarsko konjunkturo v zadnjem desetletju, napovedi za letos ostajajo ugodne. Po drugi strani pa kaže, da Nemčijo, našo najpomembnejšo gospodarsko partnerico, očitno že nekaj ščemi v nosu: optimizem med njenimi izvozniki že tretji mesec zapored počasi plahni, izvozna pričakovanja pa upadajo, je včeraj sporočil najuglednejši nemški gospodarski inštitut, münchenski Ifo. Eden od vzrokov za manjše povpraševanje po nekaterih nemških izdelkih - na udaru so očitno predvsem proizvajalci opreme in avtomobilov - je po mnenju inštituta tudi vse močnejši evro, ki vpliva na razpoloženje kupcev na tretjih trgih, torej zlasti v Aziji in ZDA.

Pomemben pa je še en vidik. Če se bo evro še krepil, izvozna pričakovanja pa stagnirala, bo v veliki zagati tudi ECB, ki želi končati program odkupov obveznic, mnogi pa od nje pričakujejo tudi postopno zvišanje obrestnih mer, da bi dobila manevrski prostor za ukrepanje ob novi krizi. Oba sicer nujna koraka zdaj ne prideta v poštev, saj bi le še okrepila evro in znižala konkurenčnost evrskega izvoza.