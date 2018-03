Bolezen slovenskih bolnišnic

V naši državi je zdravstvo politično vprašanje par excellence. Najpomembnejše. Res je, da je pomembno politično vprašanje tudi v mnogih drugih državah. Zaradi njega vlade padajo in prihajajo nove. Toda pri nas je vendarle drugače. Urejena niso nekatera osnovna vprašanja. V Sloveniji ne vemo, denimo, koliko v zdravstvu kaj stane.

Vsak pek zna izračunati, koliko stane štruca kruha. Ve, koliko je v njej moke, kvasa in soli. Prišteje stroške elektrike, nakup strojev in plače tistih, ki skrbijo, da testo vzhaja in se kruh speče. Trgovina doda svojo maržo in postavi kruh na police. Ko ga kupimo, se ne sprašujemo, ali je bila odkupna cena pšenice prava in ali delavci v pekarni dovolj zaslužijo. Kruh v samostojni Sloveniji pač ni politično vprašanje. Hvala bogu.