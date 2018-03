Brezzobi pes čuvaj

Lani je Agencija za varstvo konkurence (AVK) prišla v navzkrižje interesov ministrstva za gospodarstvo in kratko je potegnil, kmalu nato bivši, direktor AVK. Ne glede na to, ali je šlo za utemeljeno menjavo ali ne, ostaja v javnosti občutek, da AVK izgublja verodostojnost.



Mnenje javnosti se te dni ne lomi zgolj pri Telemachu in Pro plusu. Včeraj je bila podaljšana tudi uredba, s katero se določajo najvišje cene določenih pogonskih goriv.