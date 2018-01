Bruseljski dosje NLB

Evropski komisar za konkurenco Joaquín Almunia ni skrival nezadovoljstva. Na začetku julija 2012 je na hitro zbobnal slovenske dopisnike v svoj urad na sedežu komisije v bruseljski palači Berlaymont in med vrsticami razglasil, da se glede NLB ne bodo spuščali v igrice s slovensko vlado. Iz Ljubljane so namreč prišle kritike Bruslja, češ da je preprečil sodelovanje KBC v kapitalskih injekcijah v največje slovensko banko. Vplivni Španec je pojasnjeval le, da je KBC med finančno konsolidacijo prejela državno pomoč in da mora spoštovati dane zaveze, med drugim z odprodajo deleža v NLB.

»Ne moremo narediti nobene izjeme. Tudi druge banke bi zahtevale enako obravnavo. To ni logično in sprejemljivo,« je pojasnjeval Almunia. Marca naslednje leto se je KBC znebila deleža v NLB. Počasi so se začele širiti govorice o slovenski prošnji za pomoč pri reševanju bančnega sektorja pred zlomom. To so bili meseci, ko je slovenska vlada, denimo, želela hitreje, kot je dopuščal Bruselj, prenašati posojila na slabo banko pred opravljenimi stresnimi testi. Decembra leta 2013 se je končalo z odločitvijo za odobritev orjaške pomoči slovenskim bankam.