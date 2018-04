Čakajoč na Macrona

Nemčija dobro ve, da zna kanclerka Angela Merkel presenetiti, in nagnjenosti svoje voditeljice k »Zmogli bomo!« se zdaj spet bojijo njeni konservativci. Na obisk namreč prihaja voditelj najtesnejše zaveznice Francije s predlogi za evrsko območje, ki so po vzponu nacionalistične Alternative za Nemčijo za mnoge v kanclerkini uniji CDU/CSU le težko sprejemljivi. Konservativni ekonomisti, kot je Hans-Werner Sinn, opozarjajo, da bi Macronovi predlogi prinesli kratkoročno olajšanje, na dolgi rok pa še večjo destabilizacijo: rešili bi banke, ki so prizadevno posojale zadolženim državam, tem pa še bolj odvzeli spodbude za strukturne reforme.

Nemški socialdemokratski kancler Gerhard Schröder, ki je pred petnajstimi leti svojo državo dvignil s postelje evropskega bolnika, je, nasprotno, menil, da tega ne bi mogel narediti brez večjega proračunskega zadolževanja. In res je prav Nemčija skupaj s Francijo kmalu po ustanovitvi skupne evropske valute odprla jez proračunskega primanjkljaja, ki so ga potem izkoriščale nekatere druge evrske države.