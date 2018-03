Cerarjevo prekletstvo

Smeh članstva SMC ob pripombi predsedujočega Milana Brgleza, ali bi kdo od prisotnih glasoval proti predsedniku Miru Cerarju, potem ko so odločili kar z dvigom rok, je najbolj nazorno izpričal razpoloženje delegatov na drugem kongresu vladajoče stranke. Stranka modernega centra je potrdila mandat Miru Cerarju, da jih znova vodi na junijskih volitvah.



Dogodek stranke je po formi in vsebini bolj kot na kongres politične stranke, kjer se na demokratičen način odloča o kadrovanju, sooča mnenja in prepričanja, spominjal na delavnico podjetja, kamor se sodelavci kolektiva zatečejo, ko ugotovijo, da imajo problem, ali ko je treba okrepiti duha. Zato ne preseneča sporočilo, ki so ga Cerar in drugi vidni člani SMC večkrat ponovili: Mirno in stabilno naprej. S tem članstvu in potencialnim volivcem sporočajo – brez panike, še smo tu in vredni vaše podpore.