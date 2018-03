Civilizacijski napredek

Ene živali smo obsodili na to, da živijo, dokler ne postanejo naša hrana, drugim dovoljujemo, da spijo z nami v postelji.

Država Slovenija se v svoji resda kratki zgodovini ne more pohvaliti s prav veliko odločitvami, ki bi prispevale k napredku civilizacije.

Z nezmožnostjo resnične sprave, vrtičkarsko miselnostjo in razvojnimi usmeritvami, ki ignorirajo podnebne spremembe in šesti val izumiranja vrst, je prej zgled ravnanja, s katerim človeška civilizacija tlakuje pot nazadovanju in izumrtju.