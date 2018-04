Diktatura z demokratičnimi sredstvi

Turškemu predsedniku Tayyipu Recepu Erdoğanu se mudi. Zelo mudi. Njegova torkova odločitev, da predsedniške in parlamentarne volitve, ki bi morale biti novembra prihodnje leto, prestavi na 24. junij, bi se utegnila izkazati za zgodovinsko. Še preden bo turška republika praznovala stoletnico obstoja, se namreč lahko ena geostrateško ključnih svetovnih držav in večna kandidatka za pridružitev EU tudi uradno sprevrže v diktaturo.

V resnici pa se je že. Čistke, ki so sledile propadlemu poskusu vojaškega državnega udara (julija 2016), so popolnoma spremenile Turčijo. Erdoğan je razglasil izredne razmere, ki bodo skoraj gotovo v veljavi tudi čez dva meseca, ko bodo Turki ponovno volili. Oblasti so razgradile civilno družbo, sistematično oslabile opozicijo in si podjarmile medije. V zaporih se je zaradi domnevnih povezav z gibanjem v ZDA živečega klerika Fethullaha Gülena, ki ga Erdoğan krivi za organizacijo puča, znašlo desettisoče državnih uradnikov, sodnikov, učiteljev, vojakov, policistov, novinarjev, borcev za človekove pravice, zdravnikov ... Zgodil se je politični in marsikje tudi fizični pogrom nad Kurdi. Turčija je konec avgusta 2016 tudi fizično vstopila v sirsko vojno (Ščit Evfrata), pred tremi meseci pa je na severozahodu Sirije odprla še drugo fronto (Oljčna vejica). Erdoğan se je od Washingtona obrnil k Moskvi. Poslabšali so se gospodarski kazalci.