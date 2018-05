Dnevi odločitve

Z vstopom predvolilne kampanje v zadnji mesec pred junijskimi volitvami se bodo tudi volivci počasi začeli zavedati, da je prišel čas odločitve. Katero stranko in katere obraze si bodo želeli gledati prihodnja štiri leta? Je aktualna vladna kompozicija razočarala ali navdušila? Mar ponuja opozicija, tako tista na levi kot tista na desni, boljše koncepte, rešitve in boljšo prihodnost, kot rade ponavljajo stranke v teh dnevih? Vse to so dileme, s katerimi se bo v prihodnjih dneh soočalo približno 1,7 milijona potencialnih volivcev.Volitve v zadnjem desetletju so nas naučile, da zmagovalca v slovenskem okolju slab mesec pred volitvami še ni mogoče napovedati. Celo več, zmagovalca nismo mogli dokončno napovedati niti nekaj dni pred volitvami, kakor se je zgodilo leta 2011 ali 2008. Na koncu je odločilo nekaj deset tisoč volivcev, ki niso imeli posebne ideološke navezave na določeno politično stranko in so pripravljeni svoj glas nameniti vsakokrat drugi stranki. Gre za tako imenovane taktične volivce, ki se v finišu odločajo, komu dati glas, da ne bi zmagala stranka SDS oziroma stranka Janeza Janše, ki bo v teh dneh obhajal svojo 25. obletnico prevzema stranke. Je Janša, ki v zadnjem obdobju znova kaže prijaznejšo podobo, tako kot leta 2004, tisti obraz, kakor nakazuje tokratna anketa Dela, ki bo Slovenijo zapeljal na steze, ki mu jih utirata dve Janševi politični referenci – Donald Trump in Viktor Orban?Pred nami so torej dnevi in tedni grmenja, ko se bodo ljudje odločali. Kot kažejo dosedanje izkušnje, bodo pri tem odigrala ključno vlogo televizijska soočenja liderjev predsednikov strank, nezanemarljivo pa tudi ne bo, kolikšen bo odziv volilnega telesa. Naj gospodarski rasti sledi tudi višja volilna udeležba.

Politična vrtavka Karikatura: Marko Kočevar