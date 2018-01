Do meje z globami

Izrekanje glob hrvaškim ribičem zaradi nezakonitega prečkanja mejne črte v Piranskem zalivu, kot jo je določilo arbitražno sodišče, predstavljajo novo stopničko v odnosih med Slovenijo in Hrvaško – stopničko navzdol, ki vodi v spiralo nezaupanja in slabšanja odnosov, kakršni so prevladovali pred letom 2009.



Diplomati običajno pazljivo izbirajo besede pri opisovanju dogodkov in medsebojnih odnosov, a tega na ravni med Ljubljano in Zagrebom ni zaznati že dalj časa. Zadnji primer predstavljata hrvaška ministrica Marija Pejčinović Burić, ki je pred meseci pred mediji tarnala, da je slovenski kolega Karl Erjavec nesramen in agresiven, ta pa ji te dni vrača, da se z njo nima o čem pogovarjati, dokler bo trdila, da zanjo poteka hrvaško-slovenska meddržavna meja po sredini Piranskega zaliva. Čeprav gre za tipičen odziv Erjavca, ki se že doslej ni brzdal pri vračanju žogic na hrvaško stran, pred volitvami pa bo pri njem še manj diplomatske drže, je izjava hrvaške zunanje ministrice povsem neresna in jo je treba razumeti kot provokacijo in izzivanje, da bi slovenska stran storila kakšno neumno potezo. Hrvaška dobro ve, da meja ni nikoli potekala po sredini zaliva, ker tam meje nikoli ni bilo.