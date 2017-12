Dobra dela dobro denejo

Prežema nas optimizem. Kriza pojenjuje, zaposlenost raste in dosega stopnjo, ko delodajalci tarnajo, da nimajo dovolj kandidatov, spet z lažjim srcem načrtujemo počitnice in na veliko kupujemo, kar potrebujemo, in še raje tisto, česar ne. Ko se noč začenja umikati dnevu in s pričakovanjem zremo v nov dan in novo leto, se to kolesje še hitreje zavrti. Znova nas prežame tesnoba, značilna za konec leta. Časa, da bi uresničili cilje, postavljene tistega prvega ali drugega januarskega dne, že zdavnaj ni več, le za hitre in ne preveč temeljite korekcije. Nazadnje ostane samo še upanje po odpustkih pri vseh tistih, za katere si (spet) nismo vzeli dovolj časa.



Trgovci poznajo to našo tesnobo in pohitijo z lučkami in prazničnimi džingli, ki tolčejo na našo slabo vest, ter nam ponujajo recepte za instantno potešitev. Nastajajo seznami daril, s katerimi bomo poskušali nadomestiti vse tisto, kar nam kot ljudem ni uspelo. In pri tem se mučimo z vprašanji, česa ta in oni še nima, ne pa, recimo, z vprašanjem, kaj potrebuje. Če sploh kaj potrebuje?