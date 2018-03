En odstop premalo

Pri najbolj prepoznavnem sindikalistu v državi, po upokojitvi Dušana Semoliča je to nedvomno Branimir Štrukelj, je zelo zabrisana meja med politikom in sindikalistom. Deluje kot politik, ima politične cilje, predstavlja pa se kot sindikalist. Posledica tega je, da Branimir Štrukelj probleme poglablja, ne pa rešuje. Premier v odhajanju se je odločil, da se Štrukljeve igre izsiljevanja ne gre več, vlada je ta teden tudi formalno razpadla in učitelji so ostali brez povišanja.

V bran Branimirju Štruklju je treba najprej povedati dvoje.

Prvič, dogovora s šolniki niso podpisali ne vlada ne šolniki. Štrukelj je pač igral poker in na koncu se mu ni izšlo. Decembra lani je povprečna učiteljska plača znašala 1662 evrov bruto. To pomeni, da bi se mesečna učiteljska plača povečala za 133 evrov bruto. Zdaj so učitelji ostali praznih rok.