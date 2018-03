Evidenca pred kongresom

Ko se največja vladajoča stranka v polčetrtem letu vladanja odpravlja na predvolilni kongres, je pravi čas za evidenco njenega dela za blagor državljanov. Verjetno je največji dosežek SMC, da je »svojo« vlado pripeljala do konca mandata, njenim trem predhodnicam je namreč spodletelo.

Slovenija se je v času njenega vladanja izvila iz globoke krize in solidno rasla – a zasluge za to gre pripisati predvsem drugim: rahlo kontroverzni sanaciji bank, mednarodni konjunkturi in izvoznikom.