Evropa se prebuja

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Donald Trump. To so trije voditelji, ki s svojim ravnanjem in političnimi vizijami neposredno kažejo, v kakšnem zapletenem in tveganem okolju se je znašla po številnih krizah načeta EU. Če k temu prištejemo še nestabilen položaj v celotnem južnem sosedstvu, izzive v Afriki in Kitajsko, ki je s svojimi gospodarskimi in siceršnjimi interesi čedalje bolj »v Evropi«, je še bolj očitno, da notranji razdori stari celini utegnejo postati usodni.



Na vrhu EU konec tedna so bila znamenja zresnitve povsem očitna. Združeno kraljestvo se z brexitom poslavlja, a na obeh straneh Rokavskega preliva prevladuje pragmatična drža, češ da je treba prihodnje odnose čim bolje urediti v korist vseh. Premierki Theresi May je bilo v primeru Salisbury v Bruslju zagotovljena tolikšna solidarnost, da je bilo videti, kakor da so zamere iz pogajanj o ločitvi pozabljene in da bo London po odhodu de facto ostal del evropskega bloka. Tako kot v prejšnjih letih bo Unija morala premisliti, ali se še sploh lahko vdaja zadnjim iluzijam glede Putina. Je sploh še mogoče pričakovati, da se bo v novem mandatu pokazal kot bolj konstruktiven, ali bo Rusija ostala obravnavana kot veliko tveganje? Tudi nepredvidljivi Erdoğan bo ostal na čelu Turčije, ki je s svojim geografskim položajem in vlogo v širši regiji neizogibna partnerica. A napetosti v odnosih z Ankaro so postale stalnice.