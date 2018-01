Fantje, zmagajte!

Naj slovenski rokometaši ostanejo na EP na Hrvaškem ali gredo domov? O tem bo danes odločalo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije, ki ga je predsednik Franjo Bobinac »mobiliziral« za odhod Zagreb, kjer so čustva okoli naše izbrane vrste na točki vrelišča. Do te točke so jih spravile sporne sodniške odločitve, najprej dvojna merila na tekmi z Makedonijo, nato zasuk po videoanalizi, ki je zgodovinsko in sladko zmago nad Nemčijo spremenil v bridko delitev točk. Predvsem pa pri Slovencih sprožil občutek krivice, ki ga bo težko preboleti.



Tudi za člane predsedstva RZS, ki prek svojih podjetij vlagajo v ta šport, bo to težko, vendar naj tako pomembno odločitev sprejmejo hladnih glav ter z mislimi na tiste, ki se jih to najbolj dotika - rokometaše.