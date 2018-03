Farsa maketa

Z največjim, najdražjim, najpomembnejšim infrastrukturnim projektom v državi se nekdo že leta spreneveda in igra. Temu nosilci projekta niso ali, bolje, nočejo biti kos. Zato se je v enem najbolj ključnih trenutkov (jutri se na vrhovnem sodišču začenja obravnava zahteve Vilija Kovačiča, ki ima samo en cilj - da se projekt ne uresniči) zgodila še afera z drugotirno maketo. Ne gre samo za to, da so za maketo namenili nerazumljivih 133.500 evrov (vrednost enega stanovanja) in pri tem niso povsem jasno pojasnili, zakaj je sploh potrebnega toliko denarja za »ozaveščanje« prepričanih o pomenu tega projekta. Na ta način ozaveščajo javnost v nasprotno smer, da razsipavajo z denarjem, da že pri najmanjši naložbi novci radi kopnijo in da odgovorni v nedogled krojijo resnico po svojih merah. Na ta način dajejo prav nasprotnikom, ki trdijo, da je drugi tir projekt v službi velike državne goljufije.

Ko smo državnega sekretarja Jureta Lebna pred tednom v Kopru vprašali, koliko je stala maketa, nam je odgovoril, da 109.000 evrov. Podatku je sledila še obvezna razlaga službe za odnose z javnostjo, da je to tako in tako del investicije, ki jo zahteva evropska komisija, ki je prispevala denar. Resno bi se morali zamisliti, ali v evropski komisiji res spodbujajo k takšnemu zapravljanju.