Fototermin v prazno

Vlada je ob pogledu skozi rožnata očala prezrla tveganja in klofute iz Bruslja.

Neuradna opozorila Bruslja in napoved poglobljene preiskave o morebitnih kršitvah slovenskih zavez glede prodaje NLB in hkratno, skoraj jezno presenečenje uradne Ljubljane ob takem curljanju informacij iz evropske komisije so le vrh ledene gore, ki nakazuje, kako daleč vsaksebi sta si obe strani pri bojda konstruktivnih pogovorih o usodi naše največje banke.

Komisija nam daje vedeti, da moramo biti pri spoštovanju podpisanih pogodb vedno dosledni - in hkrati nima prav nobenega razumevanja za kreativne rešitve, ki v zameno za neprodajo NLB brstijo v naših vladnih krogih.