Franci Križanič ne bo težava

Tudi SD je poiskala nove obraze, ki so pravi magnet za slovenske volivce.

Čez pet dni bo predsednik države predvidoma razpisal datum parlamentarnih volitev. Kot kažejo javnomnenjske ankete, bo parlamentarni prag prestopilo približno toliko strank kot leta 2014. Najvišjo podporo imajo tri stranke, razlike med njimi so majhne, izid volitev pa bo še tesnejši, če se bo nadaljeval trend, ki ga je zaznal tokratni Delov politični barometer. Podatki kažejo dvoje: na eni strani opazno okrepitev SMC po Cerarjevem odstopu, na drugi pa krepak padec Liste Marjana Šarca.

Njenega prvaka je doletelo tudi največje znižanje ocene na lestvici najbolj priljubljenih politikov. Glede Liste kamniškega župana je pomenljivo še nekaj. To je rezultat odgovorov na tako imenovano odprto vprašanje, pri katerem morajo anketiranci sami navesti ime stranke oziroma liste, ki bi jo volili. Pri takšnem merjenju se je na prepričljivo prvo mesto uvrstila SD. Dobila je skoraj dvakrat več glasov od Šarčeve liste.SD z rezultati v anketah hkrati demantira ocene političnih analitikov izpred mesecev. Ti so ji z oddaljevanjem predsedniških volitev napovedovali padec priljubljenosti, češ da bo zmagoviti val Boruta Pahorja na predsedniških volitvah, ki ga je skupaj z njim zajahala stranka, upadel in s približevanjem parlamentarnih volitev izgubil moč. Položaj SD se pred začetkom uradne volilne kampanje torej zdi razmeroma ugoden.