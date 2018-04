Francoski poljub

Preprosto preveč dotikanja, je obisk Emmanuela Macrona pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu suhoparno komentiral Washington Post. Poljubljanje z licem ob licu, neskončni stiski rok in nenehno poudarjanje velikega prijateljstva, ki sta ga predsednika na lepem odkrila in ju zdaj »nerazdružno druži«. Še najbolj smešno pa je bilo, ko je »prijatelj« Donald »prijatelju« Emmanuelu frcnil košček prhljaja z ramena – »da bi bil že tako popoln fant v resnici popoln« – in ko ga je za roko, kot dečka, za seboj popeljal v ovalno pisarno.



Kaj sta z vso to kičasto simboliko svetu želela sporočiti predsednika, ki jima je očitno v krvi, da se oba obnašata kot prepotentna petelina? Da sta novi Bush in Blair? In da nas po nedavni sirski raketni uverturi (»kaznovanje« Asada zaradi še vedno nedokazane uporabe bojnih strupov) namesto Iraka, ki sta ga »B&B« s povsem zlaganimi dokazi pred desetletjem in pol katastrofalno razsula, po novem čaka še Iran? Ki je Donaldu Trumpu tako velik trn v peti, da si je dal za svetovalca ustoličiti kar super jastreba Johna Boltona.



Verjamemo, da bi zelo častiželjni Macron, ki hoče biti nesporno prvi evropski politik, rad jezdil na krilih Donalda Trumpa. Če ga častijo v Beli hiši, ga bodo morali tudi v Evropi...