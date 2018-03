Gledališče kot zgled

Danes je svetovni dan gledališča. Verjetno se številni gledališčniki ne bodo strinjali, vendar se zdi ta zvrst umetnosti pri nas skoraj optimalno organizirana, morda bi celo lahko rekli, da je privilegirana. To potrjuje tudi statistika, ki je v tem primeru sicer res zgolj suhoparen zbir številk, toda podatek – ti so sicer zbrani za leto 2016, a se verjetno bistveno ne razlikujejo od lanskih –, da se na dan uprizori trinajst dramskih oziroma gledaliških predstav, pet lutkovnih in ena predstava tako imenovanega eksperimentalnega gledališča, je tudi zelo pomenljiv.



Z izjemo – recimo temu zasilno – off produkcije, ki je očitno precej zapostavljena, je torej gledališče zelo solidno pozicionirano, to pa se kaže v kvantiteti in v kvaliteti. Pravzaprav je prevzelo primat od literature, ki je bila vedno v zgodovini predstavljana kot sinonim in osrednji steber slovenske kulturne identitete, vzroki za ta preskok pa so različni.