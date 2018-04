Gora predpisov ureja vse, razen problemov

Reševanje težav bi za uradnike moralo biti več kot izpolnjevanje »del in nalog«.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na več kot štiristo straneh popisala, kaj slabega in dobrega se je lani dogajalo v državi na področju, nad katerim bedi njen urad. Postregla je s kupom podatkov - denimo, da so ljudje vložili 3023 pobud, urad pa jih je 386 prepoznal za utemeljene, v njih so zaznali 433 kršitev ali drugih nepravilnosti, ki jih je zagrešilo 54 organov.

Vse te številke nam v resnici ne povedo kaj dosti, kar priznava sama varuhinja, zgodbe za njimi pa pričajo o tem, da sta v naši državi velik problem slabo upravljanje in nespoštovanje načela, da je Slovenija pravna in socialna država.