Hiša kimavcev

Eno zadnjih uradnih sporočil odpuščenega zunanjega ministra ZDA Rexa Tillersona je bila odločna obsodba Rusije, ker naj bi bila v ozadju napada z bojnim strupom v Veliki Britaniji. »Od Ukrajine do Sirije – in zdaj v Veliki Britaniji – je Rusija neodgovoren vir nestabilnosti v svetu,« je namenil ostre besede režimu Vladimirja Putina.



Morda je iskanje takšnih vzrokov za njegov odhod pretirano, toda teksaški naftar, ki so ga ob prihodu na čelo diplomacije zaradi tesnih poslovnih vezi s Kremljem sumničili, da bo Putinov tajni prišepetovalec Trumpu, se je izkazal za enega najodločnejših kritikov ruskega predsednika v sedanji vladi.