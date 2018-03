Hvala, Goran

V življenju menda ni nič gotovega razen smrti in davkov, na slovenski športni sceni bi jim lahko dodali še Planico, stalnico, ki navdušuje, četudi ne preseneča ali ne pripravi presežkov. Letošnjih malo več kot 58.000 obiskovalcev še zdaleč ni rekordnih, a veliki skakalni praznik z njimi ostaja nesporna številka ena med športnimi prireditvami pri nas. V rubriko pričakovano sodi še marsikaj planiškega – predvsem odlična organizacija in razpoloženje v dolini pod Poncami. Ne nazadnje pa je bila pričakovana tudi novica, da Goran Janus ne bo več glavni trener slovenske skakalne reprezentance.



Davek je zahtevala rezultatska stagnacija, ob kateri se zdi, da so se skoraj vsi naši asi, vštevši pred dvema sezonama skoraj nepremagljivega Petra Prevca, znašli v začaranem krogu, iz katerega ne najdejo poti. Vsaj ne pod Janusovim vodstvom, ki v zadnjih dveh zimah ni bilo več tako iskrivo in pronicljivo, kot je bilo v najboljših letih, ko so se druge velesile učile od Slovencev.