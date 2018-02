Intenzivno umiranje

Če se bo odhod pediatrov intenzivistov s kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo nadaljeval v sedanjem tempu, se lahko starši upravičeno bojijo, da bodo imeli njihovi otroci precej zmanjšano možnost preživetja, ko bodo potrebovali nujno oskrbo po zapleteni operaciji. Strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami, ki bi skrbeli zanje, ne bo več. Številni od njih so si že poiskali manj stresne službe, drugi si jih še bodo. Nadomestili naj bi jih zdravniki iz Hrvaške, pri čemer bo problem jezikovna ovira, pomagali pa bodo še pediatri intenzivisti z drugih oddelkov ljubljanskega UKC in specializanti intenzivne terapije. V razmerah, ki vladajo v tamkajšnji enoti za intenzivno terapijo, normalen delovni proces ni več mogoč. Redki, ki so ostali, so preobremenjeni. Kmalu bosta tam polno zaposlena le še dva specialista.

Si predstavljate, da ste kot eden izmed njiju odgovorni za štirinajst skoraj vedno zasedenih postelj s hudo bolnimi? Vmes morate poskrbeti za transport novorojenčka, specializantom posredovati znanje in kateremu od staršev z umrlim otrokom v naročju pojasnjevati, zakaj ga ni bilo mogoče rešiti in da ste naredili vse, da bi ga? Take službe, pri kateri plačilo za povečan obseg dela enkrat je, še večkrat pa ga ni, si ne želi nihče. Vzroki, ki so pripeljali do nevzdržne situacije, pa niso od včeraj.