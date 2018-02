Iskanje bistva EU

Pred odločanjem je položaj vsaj približno jasen. Izhodišče bogatejših članic je, da bodo pri zviševanju prispevkov nadvse zadržane. Na drugi strani so prejemnice, ki se nočejo ničemur odpovedati ali si želijo še več. Čeprav v Uniji ponavljajo mantro, da so razprave o neto plačnicah in prejemnicah nesmiselne, saj da so pod črto zmagovalci vsi, proračunska bitka vsakih sedem let poteka po istem obrazcu. Na koncu dramatičnih pogajanj, polnih kravjih kupčij, je narejen preboj.



Proračun se sprejema s soglasjem in s sprejetim morajo biti zadovoljni vsi. Do tja je še dolga pot, polna zapletov. Gotovo se bo pogajalski proces zavlekel še globoko v prihodnje leto. Spremljale ga bodo velike besede o naložbah v prihodnost Unije in na področjih, ki bodo zaznamovala 21. stoletje.