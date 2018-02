Kaj, če župan izgubi mero?

Postavimo teoretično možnost, da se kateremu od županov v tej državi omrači um. Kakšne bodo posledice? Še naprej bo županoval in povzročal preglavice. V Sloveniji namreč nimamo instituta odpoklica župana. Slovenska ustava predvideva ustavno obtožbo za predsednika države, imamo tudi interpelacijo za vlado in ministre. Nimamo pa zakona, s katerim bi odpoklicali župana. Odpokličemo ga lahko samo iz krivdnih razlogov.



Minule dni vsaj dva župana dveh večjih mestnih občin povzročata obče zgražanje javnosti. Andrej Fištravec in Boris Popovič ...