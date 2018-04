Kaj je z zdravniki, da nimajo več leska v očeh

»Veste, kaj se je zgodilo? Vzeli so nam entuziazem pri opravljanju zdravniškega poklica,« je kot veliko sistemsko težavo navedla zdravnica dr. Metka Zorc, ki vodi srčni center Medicor.



Entuziazem izhaja iz grške besede entheos, »bog znotraj«. O njem govorimo, ko je nekdo čustveno povezan z idejo in ima zato pri svojem delu, ki ga čuti kot poslanstvo, vse več energije in veselja. Večina slovenskih zdravnikov opravlja ogromno dela entuziastično. Kako? Kirurg, ki dopoldne operira pacienta B., ga gre pogledat v bolnišnico še proti večeru, ko ni več v službi, ko mu tega nihče ne plača in ko bi bilo najbolj logično, da bi bil kje drugje. Z bolnikom se pogovori, odredi dodatni pregled, če je treba, mu predpiše zdravilo, ga reoperira, če se je kaj zapletlo. Njegov obisk pacientu veliko pomeni. Podoben entuziazem srečamo skoraj na vsakem koraku. Zdravniki niso povsod tako entuziastični, pripovedujejo bolniki, ki se odločijo za zdravljenje v tujini.