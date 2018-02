Polemika o letošnjih dobitnicah nagrade Prešernovega sklada Simoni Semenič in Maji Smrekar je po svoje dobrodošla. Za trenutek se je pozornost preusmerila od večne mantre o pomanjkanju denarja, prekarnosti, arbitrarnih merilih in kaotični zbirokratiziranosti slovenske kulture k vsebini. Res debata poteka na zelo nenavadni ravni, na obeh polih ne manjka nizkih udarcev, branja levitov, pravičniškega besa ter sklicevanj na takšne in drugačne postulate, ki jih menda ena ali druga stran ignorira ali brezobzirno tepta, vendar vnaša nekaj dinamike, ki je že sama po sebi pozitivna.

Obe strani pa imata antagonizmom navkljub tudi skupnega nasprotnika in to je opazka »Kdor ne dela, naj ne je!«, ki jo je izrekel minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.