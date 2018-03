Ključ leži na jeziku

Beograd in Priština na poti do normalizacije odnosov nista ne prvič ne zadnjič sklicala svetov za nacionalno varnost.

Dramatični incident na Kosovu je izbruhnil in se polegel prej, kot bi lahko eskaliral v nepredvidljive posledice. Aretacija Marka Đurića in grobo posredovanje posebne kosovske policije sta provokacija Prištine, ki se zaveda, da bo morala dopustiti oblikovanje skupnosti srbskih občin. Razumljiv je tudi oster odziv Beograda, ki mora pridobiti zadostno podporo na težki poti, ki ga čaka, ko bo kosovska stran izpolnila že pet let star bruseljski dogovor. Prej ali slej bo moral dati zeleno luč za vstop Kosova v Združene narode, ne da bi hkrati priznal njegovo neodvisnost.