Ko o intimnostih sodi vsa Slovenija

Ali bo delo slovenskega sodstva bolj legitimno, bolj verodostojno, bolj pregledno, ko bo sodnik Ciril Keršmanc presodil v zadevi Cakić? Bo bolj zadoščeno interesom pravičnosti, ker lahko celotna javnost »sodi« o intimni zvezi med dvema človekoma, o tem, kdo je (bil) resnična žrtev?



Ko je 18. junija lani odjeknila novica, da je za posledicami vbodnih ran zgodaj zjutraj umrl igralec Gašper Tič, je javnost, posebno tista, ki se napaja iz takšnih, tudi tragičnih zgodb, ki jim osmišljajo bivanje, dobila nesluteno priložnost, da spet obudi teorije zarot in skritih lobiranj ter da obračuna s slovensko »sceno«. Še posebno ker se ji tudi ta – igralska – zdi del elite, torej tistega sloja, ki ima v genskem zapisu, da je na neki način sprevržen, pokvarjen. Tudi v intimnosti.



Sodnikova odločitev, da bo sojenje odprl javnosti, ni bila pričakovana. Temu sta nasprotovala tako tožilka kot odvetnik, seveda iz različnih razlogov, vendar sodnik za to ni imel posluha. In zato je javnost lahko pred petimi dnevi gledala posnetke in fotografije s prizorišča umora, vsi so lahko videli truplo mrtvega igralca. Prizori so bili za nekatere tako šokantni, da so zapustili sodno dvorano.