Ko se srečata levi in desni rokohitrski populizem

Stranka Levica je v soboto izpeljala svoj prvi kongres, kar je nekoliko nenavadno, saj garnitura, ki se v parlamentu predstavlja že štiri leta, ni od včeraj. Da je kongres prvi, pomeni, da se je proces konsolidacije dela slovenske levice na skrajnem robu političnega sprektra končal. Frakcijskih spopadov je konec, stranka ima vodjo, ki mu vsi priznavajo vlogo prvega med enakimi, in po vsebinski plati se stranka predstavlja s še bolj ideološko profiliranim programom.



In tu se počasi zgodba konča, saj bi, če bi lahko primerjali skupinske fotografije danes in pred štirimi leti, opazili, da na fotografijah pogrešamo veliko obrazov. Kompozicija levice se je v štirih letih povsem razletela, frakcijski spopadi so za seboj pustili pogorišče, danes pa se sestavljata pod zastavo Levice in koalicije Združena levica, ki jo bodo po vsej verjetnosti sestavljali Demokratična stranka Dela Franca Žnidaršiča, Solidarnost, ki jo je vodil Uroš Lubej, in Sloga, stranka nepovezanega poslanca in nekdanjega socialdemokrata Janka Vebra. Volivci bodo tako imeli na voljo izbiro med preživelim jedrom levice in alternativo.