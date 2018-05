Ko spregovori ulica

Množični protesti v Armeniji niso nič novega. Povsem razumljivo je, da si okoli tri milijone prebivalcev, od katerih jih polovica živi v revščini, želi sprememb in se je uprlo korupciji vladajočega karabaškega klana, ki je na čelu te južnokavkaške države že dve desetletji. Pravzaprav so bile sedanje demonstracije precej mirne v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi, od njih pa se razlikujejo po tem, da bodo bržkone uspele. Presenečenje bo, če parlament, ki je sicer še pod popolnim nadzorom vladajočega klana, v torek ne bo izvolil populističnega voditelja ljudskega upora za novega premiera, pa čeprav je njegova stranka na lanskih volitvah zbrala manj kot osem odstotkov glasov.



V tej »pragmatičnosti« oblasti, v katero so jo množice tokrat prisilile, se »barvna revolucija« v Armeniji razlikuje od drugih prevratov, ki so v zadnjih desetletjih v postsovjetskem prostranstvu pometli z nekdanjimi proruskimi vladarji. Že prejšnji dolgoletni predsednik države Serž Sarksjan, ki je bil zaradi protestov prisiljen odstopiti z novega premierskega položaja, od koder je hotel zdaj, ko so z ustavnimi spremembami predsedniško demokracijo spremenili v parlamentarno, še naprej vladati Armeniji, je pokazal tovrstno pragmatičnost, ko se je odpovedal pridružitvenemu sporazumu z Evropsko unijo in Armenijo raje priključil proruski Evroazijski uniji.